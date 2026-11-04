مقتل قيادي في حماس بغارة إسرائيلية على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي في حماس جمال أبو سعيد، بغارة استهدفت حي الرمال بمدينة غزة.

مقتل قيادي في حماس بغارة إسرائيلية على غزة
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   20:19
مركز الأخبار
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل القيادي في حركة حماس جمال أبو سعيد، مشيراً إلى أنه كان يشغل منصب رئيس قسم العمليات في الحركة.

وكان أبو سعيد قد قُتل الأحد الماضي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الرمال بمدينة غزة.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاسم الكامل للقيادي هو جمال الدين خالد محمد أبو اسعيد، وأنه قُتل بالقرب من إحدى المدارس في الحي.

من جهتها، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر في حركة حماس قوله إن أبو اسعيد كان قيادياً في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

(ع م)

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