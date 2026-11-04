جبهة مساندة روج آفا تزور ممثلية روج آفا في جنوب كردستان

استقبلت ممثلية روج آفا في جنوب كردستان، اليوم، وفداً من جبهة مساندة روج آفا، التي تضم عدداً من الناشطين السياسيين والكتّاب والصحفيين الكرد في إقليم كردستان.

جبهة مساندة روج آفا تزور ممثلية روج آفا في جنوب كردستان
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   19:36
مركز الاخبار
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خلال اللقاء، قدمت ممثلة روج آفا في جنوب كردستان ريحان لوقو إحاطة مفصلة حول آخر المستجدات والتطورات السياسية في روج آفا، وتناولت المرحلة الراهنة، ولا سيما مسار الاندماج والحوار والتحديات السياسية التي تواجه المنطقة.

وأكدت  أهمية المرحلة الحالية وحساسيتها، مشيرةً إلى أن ما تشهده روج آفا يتطلب مواقف مسؤولة وتضامناً سياسياً وشعبياً، إلى جانب تعزيز وحدة الصف الكردي وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات ونضال شعب روجآفا.

كما شددت على أهمية دور القوى والشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في إقليم كردستان، وضرورة استمرار مساندتها لروج آفا، وتعزيز العلاقات والتواصل بين مختلف الأطراف الكردستانية، بما يسهم في دعم تطلعات الشعب الكردي وضمان مستقبل يسوده السلام والاستقرار والحقوق المشروعة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد استمرار مواقفهم الداعمة لروج آفا، وأهمية مواصلة التضامن والعمل المشترك في هذه المرحلة المفصلية.

وتُعد جبهة مساندة روج آفا إطاراً سياسياً عاماً يضم شخصيات وناشطين من مختلف الأحزاب السياسية الكردستانية في إقليم كردستان، وتتخذ مواقف داعمة لسياسة ومقاومة روج آفا منذ عام 2018 وحتى اليوم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في روج آفا وسبل دعمها.

(سـ)

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