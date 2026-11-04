إيران تعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم

أعلنت إيران إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-1" فوق جزيرة قشم، متهمةً واشنطن بتكثيف أنشطة الاستطلاع لتحديد مواقع دفاعاته الجوية.

إيران تعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   19:45
مركز الأخبار
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-1" في أجواء جزيرة قشم.

وقال الحرس، في بيان، إن أنشطة الاستطلاع الأميركية تكثفت خلال الليالي الماضية، بهدف تحديد مواقع منظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات إسقاط المسيّرة أو مصيرها، كما لم يصدر تعليق أميركي بشأن الإعلان حتى الآن.

(ع م)

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