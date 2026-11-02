أكثر من 800 عائلة مهجّرة تستعد للعودة إلى أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان

تستعد أكثر من 800 عائلة مهجرة من سري كانيه للعودة إلى مناطقها في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان، ضمن قافلتين هذا الأسبوع.

أكثر من 800 عائلة مهجّرة تستعد للعودة إلى أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   13:57
الحسكة
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تستعد أكثر من 800 عائلة مهجّرة من سري كانيه للعودة إلى مناطقها في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان، ضمن قافلتين من المقرر تسييرهما يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وأفاد معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الأمنية، محمود خليل، لوكالتنا، بأن تسيير القافلتين يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة المهجّرين إلى مناطقهم.

وكانت القافلة السادسة من مهجّري سري كانيه، غادرت مخيمات الإيواء إلى مناطقها الأصلية في أرياف سري كانيه/رأس العين وتل تمر وزركان/أبو راسين، في 21 تشرين الأول الفائت وضمت أكثر من 600 عائلة، بالتزامن مع عودة نحو 115 عائلة تقطن سري كانيه إلى مناطقها في مدينة الحسكة.

(د أ/ ل م)

ANHA

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