الأردن يبدأ محاكمة المتهمين بالهجوم على كنيسة في الكرك

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة المتهمين بالهجوم على كنيسة في الكرك، ووجهت إليهم سبع تهم، أبرزها "تنفيذ أعمال إرهابية أودت بحياة أشخاص".

الأردن يبدأ محاكمة المتهمين بالهجوم على كنيسة في الكرك
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   18:38
مركز الأخبار
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بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالهجوم الذي استهدف كنيسة الشهداء "جورجيوس" في بلدة حمود بمحافظة الكرك، في 23 تشرين الأول الماضي.

وجاءت المحاكمة، عقب إحالة القضية إلى المحكمة من النائب العام لمحكمة أمن الدولة، بعد استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق، التي شملت الاستماع إلى إفادات الشهود وجمع الأدلة من موقع الهجوم، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين سبع تهم، أبرزها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل أشخاص بالاشتراك، واستخدام أسلحة وذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في تنفيذ تلك الأعمال. كما شملت التهم المؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

وأعلنت المحكمة أنها ستواصل عقد جلساتها تباعاً للنظر في القضية.

(ع م)

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