برلمان إقليم كردستان يعقد أولى جلساته بعد عامين ويختار رئيسة له

استأنف برلمان حكومة إقليم كردستان العراق الفيدرالي أعماله، بعد نحو عامين من التعطّل والخلافات السياسية، واختار هيئة رئاسية جديدة عبر الحضور، وسط غياب كتل أخرى أعلنت عدم مشاركتها في الجلسة.

برلمان إقليم كردستان يعقد أولى جلساته بعد عامين ويختار رئيسة له
كردستان
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:33
مركز الأخبار
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بعد نحو عامين من التعطّل والخلافات السياسية، استأنف برلمان حكومة إقليم كردستان العراق الفيدرالي أعماله، اليوم الأربعاء، واختار عبر الحضور هيئة رئاسية للبرلمان، وسط غياب كتل أخرى.

وتتألف الهيئة الرئاسية المختارة من فالا فريد رئيسةً للبرلمان، ورامي نوري نائباً لرئيس البرلمان، ومنى قهوجي سكرتيرةً للبرلمان.

وكانت كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي، وتيار الموقف الوطني، وجماعة العدالة الكردستانية، قد أكدت، في وقت سابق، عدم مشاركتها في الجلسة.

وأمس، أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بياناً بشأن محاولات عقد جلسة وصفها "غير قانونية" للبرلمان، اليوم الأربعاء، معلناً عدم مشاركته فيها، وداعياً القوى السياسية والوطنية الحريصة على كيان إقليم كوردستان العراق الفيدرالي إلى عدم المشاركة.

وأكد الحزب أن الجلسة بعيدة عن أسس الشراكة الحقيقية، وتمثل محاولة لفرض إرادة طرف معين، مشدداً على أن جلسات البرلمان تكتسب ثقلها من خلال التوافق الوطني ومشاركة جميع الأطراف المنتخبة بإرادة حرة وديمقراطية.

كما رفض الاتحاد الوطني الكردستاني التأثير على قرارات أعضاء البرلمان عبر شراء الأصوات والتهديد والضغوط النفسية، مؤكداً أنه لن يعترف بأي برلمان أو حكومة أو مخرجات تنبثق عن جلسات تُعقد في ظل هذه الممارسات.

ويأتي استئناف أعمال البرلمان بعد نحو عامين من تعطّله بسبب الخلافات السياسية، منذ عقد جلسته الأولى في 2 كانون الأول 2024، ليُستأنف عمله اليوم وسط غياب عدد من الكتل السياسية.

(م ح)

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