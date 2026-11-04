واشنطن تفرض عقوبات على شبكة شحن مرتبطة بإيران

فرضت واشنطن عقوبات على شبكة تسجيل سفن بأعلام مزيفة، متهمة إياها بمساعدة سفن الظل الإيرانية على التحايل على العقوبات ونقل النفط والبتروكيماويات.

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة شحن مرتبطة بإيران
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   21:34
مركز الأخبار
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أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، تحذيراً بشأن مخاطر تقديم خدمات لسفن تستخدم أعلاماً مزيفة للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، كاشفة عن استهداف شبكة تدير سجلات تسجيل بحرية احتيالية، ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي".

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الممارسات توفر غطاءً زائفاً لسفن الظل الإيرانية، وتتيح لها مواصلة نقل النفط والبتروكيماويات بعيداً عن الرقابة والعقوبات.

وأشار المكتب إلى أن الشبكة المستهدفة كانت تقدم خدمات تسجيل بحرية نيابة عن دول عدة، بينها دومينيكا وغيانا وإسواتيني ونيكاراغوا، قبل أن تلغي تلك الدول تفويضها بسبب شبهات فساد وارتباط سجلاتها بتسجيل سفن خاضعة للعقوبات. ورغم ذلك، واصلت الشبكة نشاطها بصورة احتيالية.

ودعت الخزانة الأميركية الدول المعنية إلى التحقيق في الجهات التي تنتحل صفة سجلات التسجيل الرسمية وإغلاقها، محذرة من استخدام مواقع إلكترونية مزيفة لتضليل الجهات البحرية والتجارية. كما حثت المنظمة البحرية الدولية على تحديث قواعد بياناتها بشأن السفن المسجلة بصورة غير قانونية.

وشدد المكتب على ضرورة تعزيز إجراءات التدقيق لدى شركات التأمين والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات التمويل التجاري، خصوصاً عند التعامل مع سفن تحمل أعلاماً مجهولة أو تقدم وثائق تسجيل يتعذر التحقق منها، أو تستخدم بيانات تعريف بحرية لا تتطابق مع العلم المعلن.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مواصلة استهداف شبكات التسجيل الاحتيالية التي تسهّل أنشطة السفن الخاضعة للعقوبات، محذراً من أن تقديم الخدمات لهذه الجهات قد يعرّض الشركات والمؤسسات المتعاملة معها للإدراج على قوائم العقوبات الأميركية أو فرض غرامات عليها.

(ع م)

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