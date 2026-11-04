أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم

استذكر أهالي مدينة قامشلو، الكريلا الشهيد جوان إبراهيم، خلال مراسم أكدت فيها والدته أن جوان هو شهيد كردستان، فيما أكد المشاركون على الدور الذي لعبه خلال ثورة روج آفا وجددوا العهد بالسير على درب الشهداء.

أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:10
قامشلو
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نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، اليوم، مراسم استذكار، لمقاتل قوات الدفاع الشعبي، الشهيد جوان إبراهيم (جوان عرب) الذي كان له دور في ثورة روج آفا مع انطلاقتها، واستشهد في 31 تشرين الأول عام 2019 في جبال كردستان، وذلك في صالة الرحمة بمدينة قامشلو.

وزُيّنت الصالة بصور الشهيد جوان، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، إلى جانب الأعلام والرموز الكردية.

وشارك في المراسم أفراد عائلة الشهيد، وأعضاء وإداريو مجلس عوائل الشهداء، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والأحزاب السياسية ومكونات المنطقة، إلى جانب أعضاء وإداريين في قوى الأمن الداخلي، وحشد من أهالي قامشلو. ودخل المشاركون إلى القاعة حاملين صور الشهيد، مرددين شعار "الشهداء خالدون".

وشهدت المراسم مشاركة والدة الشهيد، أنيسة طوبال، التي قالت عند دخولها القاعة: "ابني جوان هو سمكو شكاكي، هو الشيخ سعيد. لقد فدى بنفسه لبلده. لقد ربيناه على التربية الوطنية، وأنا فخورة به، فهو شهيد كردستان".

وتوجهت أمهات وآباء الشهداء والمشاركون إلى والدة الشهيد جوان، وقبّلوا يدها وقدموا لها التعازي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، أعقبها استعراض لجهود الشهيد جوان وعمله ونضاله.

′ستكون روحه معنا على الدوام′

وتحدثت منى طوبال، خالة الشهيد جوان، باسم العائلة، مرحبة بالحضور، وقالت: "باسم العائلة، وباسم مدينة سري كانيه وعفرين، أقول أهلاً وسهلاً بكم. كان جوان شخصاً عظيماً، ولا توجد كلمات نعبر بها عنه. لقد رحل بجسده، لكن روحه مع الكبار والصغار، ومع الكرد والعرب والسريان والمسيحيين. ستكون روحه معنا ما دمنا أحياء. وأبارك شهادته على عموم الكرد والعرب والخيرين وكل من يحبون الحرية. جوان، يا ولدنا، لقد رحلت لكنك ستكون معنا. كنت تقول يا خالتي سنبني كردستان، سنبني روج آفا. جوان، نحن معك".

′نحن أتباع نهجكم′

من جانبه، ألقى حسين كسير كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، رحب فيها بعوائل الشهداء والحاضرين، وقال: "في حضرة الشهيد جوان إبراهيم نستذكر عموم الشهداء. هؤلاء الشهداء ساروا على فلسفة القائد عبد الله أوجلان. الرفيق جوان إبراهيم قدم جهداً كبيراً في روج آفا، ونحن نعده بأن جهده لن يذهب سدى. نحن كعوائل الشهداء، وكشعب وطني، أتباع نهجكم. وكما أدخلتم الخوف في قلب العدو، لن نسمح لهذا الخوف أن يخرج من قلب العدو".

كما أُلقيت كلمات باسم مجالس أحياء قامشلو والأحزاب السياسية ومؤتمر ستار، تناولت جهود الشهيد جوان إبراهيم خلال ثورة روج آفا ودوره في تطوير قوى الأمن الداخلي، وأكد المتحدثون تمسكهم بمواصلة الطريق الذي سار عليه.

هذا ومن المقرر أن تستمر مراسم الاستذكار حتى الساعة 13:30، على أن تُستأنف من الساعة 16:00 حتى 19:30، فيما تتواصل يومي غد وبعد غد، وفق الفترتين المحددتين من الساعة 10:00 حتى 13:00، ومن الساعة 16:00 حتى 19:30.

(ب إ/ح)

ANHA


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