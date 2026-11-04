طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية

يواصل طلبة مدينة الحسكة تظاهراتهم الاحتجاجية رفضاً لقرار تقليص حصص تدريس اللغة الكردية إلى ثلاث حصص أسبوعياً، مطالبين بإعادة النظر في القرار وضمان حقهم في التعليم بلغتهم الأم، فيما منعت قوى الأمن الداخلي المحتجين من الوصول إلى مبنى المحافظة.

طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
طلبة الحسكة يواصلون احتجاجاتهم رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   11:24
الحسكة
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يواصل طلبة مدينة الحسكة تظاهراتهم الحاشدة رفضاً للقرارات الصادرة عن الجهات التربوية، والتي قضت بتقليص الساعات المخصصة لتدريس باللغة الكردية وتحديدها بثلاث حصص أسبوعياً فقط. وطالب المشاركون في المظاهرة بضمان حقهم المشروع في التعلم بلغتهم الأم.

واليوم، خرج حشد من الطلاب في مدينة الحسكة، في مظاهرة حاشدة من دوار الحمامة متجهين إلى أمام مبنى مديرية التربية، وأثناء وصولهم إلى مبنى المديرية عبّروا خلالها عن رفضهم لتغيير مناهج اللغة الكردية وتقليص حصصها، وردد المشاركون هتافات "نريد لغتنا" و"اللغة الكردية هي لغتنا وحقنا الدستوري".

كما حمل المشاركون لافتات كتب اللغة الكردية معبّرين عن تمسكهم بلغتهم وعدم التخلي عنها. وأكدوا أن لكل شخص في هذا العالم الحق في دراسة لغته الأم.  

وخلال التظاهرة طالب الطلبة المحتجون الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر الفورية في القرار الصادر، وعدم اختزال التعليم باللغة الكردية في حصص أسبوعية.  

وأكد الطلاب من خلال فعاليتهم ومشاركاتهم على ضرورة اعتراف الدستور باللغة الكردية.  

وبعدها حاول الطلبة التوجه إلى مبنى المحافظة إلا أن قوى الأمن الداخلي منعتهم من الوصول.

(ج م/أ ب)  

ANHA


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