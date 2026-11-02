ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتحذيرات من تشكل الضباب في المناطق الداخلية بسوريا

تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً في معظم المناطق السورية، وسط أجواء خريفية معتدلة نهاراً وتحذيرات من تشكل الضباب ليلاً وصباحاً.

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتحذيرات من تشكل الضباب في المناطق الداخلية بسوريا
المجتمع والحياة
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   10:53
مركز الأخبار
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تشهد سوريا اليوم ارتفاعاً تدريجياً على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً، تتراوح بين الصحو والغائم جزئياً، فيما يميل الطقس إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل، ويكون بارداً في المرتفعات الجبلية.

وحذّر المركز من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع رياح متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتسجل درجات الحرارة في المحافظات السورية: دمشق 24/14، ريف دمشق – القلمون 18/9، القنيطرة 23/13، درعا 28/13، السويداء 25/14، حمص 23/14، حماة 24/14، اللاذقية 24/21، طرطوس 27/19، حلب 22/13، إدلب 22/15، دير الزور 24/16، الرقة 23/14، والحسكة 24/14 درجة مئوية.

(م ش)

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