طهران: اتفاق إسلام أباد كان مجرد مضيعة للوقت تحضيرات لإطلاق القافلة السابعة لمهجري سري كانيه إلى مناطقهم الأصلية ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتحذيرات من تشكل الضباب في المناطق الداخلية بسوريا طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص الجيش الإسرائيلي ينسحب من الخليل بعد 10 أيام من حصارها تحولات المشهد السياسي في واشنطن وتل أبيب محور اهتمام الصحافة العربية اتصال بين ترامب ونتنياهو وسط احتمال استئناف الهجمات على إيران خلافات أوروبية وتحديات أمنية سورية-أردنية "بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا" رغم الدمار ومخاطر الانهيار.. 140 طالباً يواصلون تعليمهم في مدرسة تل فويضات سياسي: تكرار الاعتداءات يهدّد مسار الاندماج ويعرقل عودة المهجّرين النموذج التركي للزراعة المحمية في طرطوس يثير تساؤلات حول جدواه مهجّرو مخيم سري كانيه يتمسّكون بالعودة ديارهم مخطط وكالة أنباء هاوار 02-11-2026