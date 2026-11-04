لواء الحسكة يطلق مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان

أطلق لواء الحسكة مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان بالسلال الغذائية وتكاليف العلاج ومادة المازوت.

لواء الحسكة يطلق مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان
لواء الحسكة يطلق مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان
لواء الحسكة يطلق مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان
لواء الحسكة يطلق مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان
لواء الحسكة يطلق مبادرة إنسانية لدعم عائلات مرضى السرطان
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   19:16
الحسكة
+

في إطار المبادرات الإنسانية، يواصل لواء الحسكة التابع للفيلق الثاني في وزارة الدفاع السورية تقديم الدعم للعائلات التي يعاني أفرادها من مرض السرطان، من خلال توزيع السلال الغذائية بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عنها.

وتشمل المبادرة تقديم مبالغ مالية لتغطية تكاليف جرعات أدوية السرطان، ومساعدة المرضى على تأمين العلاج اللازم، في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاج.

كما تتضمن المبادرة توزيع مادة المازوت على عائلات مرضى السرطان في الحسكة، في خطوة تهدف إلى مساندتهم والتخفيف من معاناتهم المعيشية، وتعزيز قيم التكافل والتضامن الإنساني.


العلامات:

المقال السابق

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض

المادة التالية

جبهة مساندة روج آفا تزور ممثلية روج آفا في جنوب كردستان

أخبار ذات صلة

طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الكردية

طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الك...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 13:52

طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الكردية

طلاب الدرباسية يتظاهرون رفضاً لتقليص التدريس باللغة الك...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 15:56

الألغام والدمار يهددان سلامة أكثر من 200 تلميذ في مدرسة بريف تل تمر

الألغام والدمار يهددان سلامة أكثر من 200 تلميذ في مدرسة...

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 04:00

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 14:11

توثيق أسماء ضحايا انفجار اللغم في مدرسة المحدثة بزركان

توثيق أسماء ضحايا انفجار اللغم في مدرسة المحدثة بزركان

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 18:45

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة في مناطق سورية

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة في مناطق سورية

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 09:54