فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان

فقد طفل حياته وأُصيب 14 آخرون، بينهم معلمون، إثر انفجار لغم داخل إحدى المدارس في مدينة زركان بمحافظة الحسكة.

فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان
فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان
فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان
فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان
فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   16:44
تل تمر
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فقد طفل حياته وأُصيب 14 آخرون، بينهم معلمون، جراء انفجار لغم داخل مدرسة "المحدثة" في مدينة زركان بمحافظة الحسكة.

وبحسب المعلومات، وقع الانفجار أثناء لعب الأطفال، ما أدى إلى فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بجروح، بينهم معلمون، جرى نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، دون توفر تفاصيل إضافية عن ملابسات الانفجار أو حالة المصابين.

(ع ه/ل م)

ANHA


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