إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة

أُصيب عدد من الطلبة بجروح، اليوم، جراء تعرّض مظاهرة طلابية في مدينة الحسكة للاعتداء بالرشق بالحجارة من قبل بعض المخربين ومثير الشغب، وذلك أثناء توجهها من دوار الحمامة نحو مبنى مديرية التربية ومبنى المحافظة.

إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة
إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة
إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة
إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة
إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   11:49
الحسكة
+

تعرّض الطلبة المشاركون في مظاهرة شهدتها مدينة الحسكة اليوم، للاعتداء من قبل بعض المخربين ومثيري الشغب القادمين من حي الغويران والنشوة، أثناء توجه الطلبة من دوار الحمامة باتجاه مبنى مديرية التربية، وصولاً إلى مبنى المحافظة.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد أسفر الاعتداء عن إصابة عدد من الطلبة بجروح، نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة.

كما حاولت تلك المجموعة الاعتداء على الأطقم الإعلامية أثناء متابعتهم لتلك التطورات.

وكانت قد خرجت اليوم، مظاهرة حاشدة نظمها طلبة الحسكة، من دوار الحمامة متجهين إلى أمام مبنى مديرية التربية، وأثناء وصولهم إلى مبنى المديرية عبّروا خلالها عن رفضهم لتغيير مناهج اللغة الكردية وتقليص حصصها، وردد المشاركون هتافات "نريد لغتنا" و"اللغة الكردية هي لغتنا وحقنا الدستوري".

(ب ح/أ ب)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

مجلس المرأة في PYD: يجب الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي ضمن إطار دستوري وقانوني

المادة التالية

طلاب الحسكة يتعرضون للاعتداء والرشق بالحجارة ويتمسكون بمطلبهم

أخبار ذات صلة

مقتل امرأة سورية وإصابة طفل برصاص حرس الحدود اللبناني

مقتل امرأة سورية وإصابة طفل برصاص حرس الحدود اللبناني

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 13:23

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 14:11

مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً

مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 13:08

أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم

أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 13:10

استهداف محيط مبنى أمن الطرق بقذيفة RPG في معرة النعمان

استهداف محيط مبنى أمن الطرق بقذيفة RPG في معرة النعمان

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 20:27

توثيق أسماء ضحايا انفجار اللغم في مدرسة المحدثة بزركان

توثيق أسماء ضحايا انفجار اللغم في مدرسة المحدثة بزركان

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 18:45