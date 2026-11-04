إصابة عدد من الأطفال بانفجار في مدرسة بزركان

أُصيب عدد من الأطفال نتيجة انفجار مقذوف حربي داخل إحدى المدارس في مدينة زركان.

إصابة عدد من الأطفال بانفجار في مدرسة بزركان
إصابة عدد من الأطفال بانفجار في مدرسة بزركان
إصابة عدد من الأطفال بانفجار في مدرسة بزركان
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   15:53
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أُصيب عدد من الأطفال إثر انفجار مقذوف حربي داخل إحدى المدارس في مدينة زركان.

وبحسب المعلومات، فإن الانفجار وقع أثناء لعب الأطفال بالمقذوف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح طفيفة، فيما تعرض أحد الأطفال لإصابة بالغة في قدمه، جرى نقله على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

(د أ/أ ب)

ANHA


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