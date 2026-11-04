وفاة الشخصية الوطنية محمد عبد العزيز قادر في تربه سبيه

توفي مساء اليوم الشخصية الوطنية في تربه سبيه  محمد عبد العزيز قادر ( أبو كاوى) نتيجة حادث سير عن عمر ناهز سبعين عاماً.

وفاة الشخصية الوطنية محمد عبد العزيز قادر في تربه سبيه
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   20:38
مركز الأخبار
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عُرف عن الراحل مواقفه الوطنية من التدريس باللغة الكردية، وتعرض للفصل  من عمله كمعلم من قبل النظام البعثي ليستكمل مسيرته التعليمية في مؤسسة اللغة الكردية.

وشغل الأستاذ محمد عبد العزيز العديد من المهام الوطنية في تربه سبيه منذ بداية انطلاق ثورة 19 تموز  حيث شغل منصب الرئيس المشترك لمجلس المدينة، وأيضاً تولى مهام لجنة التدريب في حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو من أوائل الشخصيات التي تعرفت على فكر حركة حرية كردستان منذ بداية التسعينيات، والتقى بالقائد عبد الله أوجلان.

يذكر أن الراحل من مواليد ١٩٥٦ من أهالي قرية كري بري، ووري جثمانه في مسقط رأسه مساء اليوم، وتقبل التعازي أيضاً في قرية كري بري.

( ر ر )

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