فانس: حرب إيران وراء خسارتنا

حمّل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الحرب مع إيران مسؤولية خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى تحول أصوات ناخبين سابقين نحو الديمقراطيين.

فانس: حرب إيران وراء خسارتنا
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   20:29
مركز الأخبار
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حمّل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الحرب مع إيران مسؤولية خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مشيراً إلى أن عدداً من الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترمب ونائبه في انتخابات عام 2024 صوّتوا لمصلحة الديمقراطيين في انتخابات 2026.

وقال فانس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المشكلة الأساسية التي واجهت الجمهوريين لم تكن ضعف المشاركة في التصويت، وإنما تحوّل مواقف شريحة من الناخبين الذين سبق أن منحوا الحزب دعمهم.

وأوضح أن محللي البيانات في فريقه ركزوا خلال الانتخابات على تركيبة الناخبين ومقارنتها بانتخابات 2024، مشيراً إلى أن معدلات المشاركة تراوحت بين المقبولة والمرتفعة، رغم استطلاعات الرأي التي توقعت تقدماً كبيراً للديمقراطيين.

وتأتي تصريحات فانس عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب واسعة واستعادوا السيطرة على مجلسي الكونغرس، وسط جدل بشأن تداعيات الحرب مع إيران على خيارات الناخبين.

(ع م)

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