قتيل وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان

قُتل شخص وأُصيب آخر بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة قبريخا جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف وإحراق منازل وتحليق مكثف للمسيّرات.

قتيل وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   18:52
مركز الأخبار
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قُتل شخص وأُصيب آخر، اليوم، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة قبريخا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وفي سياق متصل، تواصلت العمليات الإسرائيلية في مناطق عدة من جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق بيروت ومناطق المتن وإقليم الخروب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية فوق مزارعين كانوا يعملون في قطاف الزيتون بمحيط مزرعة حلتا عند أطراف بلدة كفرشوبا، من دون تسجيل إصابات.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق منازل داخل بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، فيما تعرضت بلدة برعشيت لقصف مدفعي إسرائيلي.

(ع م)

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