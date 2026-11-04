أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وانخفاض درجات الحرارة

تتأثر مناطق عدة في سوريا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم، تترافق مع هطولات مطرية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وانخفاض درجات الحرارة
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   10:15
مركز الأخبار
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في سوريا، اليوم، أن يكون الجو نهار اليوم غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرص هطول زخات مطرية في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية، على أن تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض في معظم المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية، فيما يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي حتى يوم الخميس، وسط توقعات بهطولات مطرية في مناطق متفرقة.

وخلال ساعات الليل اليوم، يكون الجو بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل ضباب كثيف في أغلب المناطق الداخلية، ولا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الجنوبية والبادية، وجنوبية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة في المناطق الوسطى والساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

(أم)

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