دخول قافلة مساعدات دولية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية

سمحت حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اليوم الإثنين، بدخول 9 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تضم مستلزمات إيواء، إلى الحيين.

ودخلت الشاحنات إلى الحيين عبر حاجز العوارض، لتتوجه القافلة إلى منطقة شقيف أمام صالة عفرين وتبدأ بإفراغ شحنتها.

في هذا الخصوص قالت لجنة الإغاثة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لوكالتنا، إنها ستبدأ بتوزيع هذه المساعدات التي تتألف من (بطانيات، اسفنجات، أغطية، شواحن، خيم، ألبسة أطفال، وعدة مطبخ)، وتندرج ضمن مستلزمات الإيواء.

أما عن موعد التوزيع فأشارت لجنة الإغاثة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الكومينات على إصدار جداول ولوائح المتضررين من الزلزال وترتيبهم وفق الأحقية، للمباشرة بالتوزيع بدءاً من الأسبوع القادم.

يذكر أن المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والاشرفية كان قد أصدر تقريراً قابلاً للتحديث في تاريخ 13 من شباط ذكر فيه الاحتياجات الضرورية لسكان الحيين نتيجة الخسائر التي تسبب بها الزلزال.

كما أكدت لجنة الإغاثة أن الهلال الأحمر السوري وعد بإدخال 21 شاحنة تحمل مستلزمات الإيواء، وهي مواد أتت من الدول المساهمة لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب المنطقة وتسبب في تشريد مئات الآلاف من سكان سوريا.

وفي سياق متصل، لاتزال حكومة دمشق تمنع مرور قافلة مساعدات إنسانية أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ الـ 10 من شباط الجاري إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(م ع/ س ر)

ANHA