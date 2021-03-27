بوساطة روسية قسد تسلّم جثث المرتزقة للجيش التركي في محيط عين عيسى

التزاماً منها بقوانين الحرب المعمول بها في الأعراف الدولية، سمحت قوات سوريا الديمقراطية، للقوات التركية بسحب جثث المرتزقة الذين قتلوا خلال هجمات المرتزقة والجيش التركي على عين عيسى في الفترة بين 18 و 20 آذار الجاري.

وجرت عملية تسليم الجثث اليوم بوساطة القوات الروسية في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق أن جثث عدد من قتلى المجموعات المرتزقة لا زالت تحت سيطرة قواتها في محيط ناحية عين عيسى.

وتصدت قوات سوريا الديمقراطية لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قريتي صيدا ومعلك في ريف ناحية عين عيسى في الفترة الواقعة بين 18 و 20 آذار الجاري ما أسفر عن مقتل 37 مرتزقاً.

(ك)

ANHA