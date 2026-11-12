مصادر إيرانية: واشنطن قبلت بعض شروط طهران النووية

كشفت مصادر إيرانية لصحيفة النهار، قبول واشنطن بعض شروط طهران النووية، بينها استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وسط وساطة قطرية وحصار أميركي متواصل.

مصادر إيرانية: واشنطن قبلت بعض شروط طهران النووية
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   13:54
مركز الأخبار
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كشفت مصادر إيرانية مطلعة لصحيفة النهار اللبنانية، أن الولايات المتحدة وافقت، في إطار المساعي القطرية والباكستانية للتوصل إلى تسوية مع إيران، على بعض الشروط التي وضعتها طهران، وفي مقدمها استمرار تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، في تطور يشير إلى مرونة أميركية في التعامل مع الملف النووي، على الرغم من استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية.

وبحسب مصادر الصحيفة، تشمل الموافقة الأميركية "استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.6 في المئة داخل إيران، وخفض مستوى تخصيب نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية، والإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة".

وفي المقابل، ستعمل إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وتسهيل حركة الملاحة فيه، إلى جانب أداء دور الوساطة لخفض التوتر العسكري بين الحوثيين والسعودية.

وفي سياق متصل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في تصريحات نُشرت الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بإخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب إلى الخارج.

لكن رضائي نفى وجود مفاوضات مباشرة جارية مع واشنطن، وأكد أن طهران لا تزال تنتظر استجابة واضحة لشروطها السبعة، ما يعكس استمرار التباين بشأن شروط الاتفاق وترتيب تنفيذه.

(م ش)

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