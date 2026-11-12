العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات

عبّر عدد من العائدين اليوم إلى مناطق سري كانيه وتل تمر وزركان عن فرحتهم الكبيرة بالعودة إلى ديارهم وأهلهم، بعد سنوات من النزوح والمعاناة في المخيمات، مؤكدين أن هذه الفرحة لا توصف رغم التحديات المعيشية ونقص الخدمات الأساسية التي تنتظرهم في مناطقهم.

العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
العائدون إلى سري كانيه: فرحة العودة كبيرة رغم التحديات
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   10:44
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عبّرعدد من العائدين اليوم إلى مناطق سري كانيه عن سعادتهم بالعودة إلى ديارهم، مؤكدين أن مشاعر الفرح لا يمكن وصفها، رغم حجم التحديات والصعوبات التي تنتظرهم.

وأوضحت المواطنة وضحة البازو أن مشاعر الفرح بالعودة يصعب وصفها، وقالت: «نحن سعداء اليوم بعودتنا إلى ديارنا وأهلنا بعد سنوات من التهجير والمعاناة تحت الخيام. نشعر بفرحة كبيرة لعودتنا الآمنة إلى مناطقنا، بعد أعوام طويلة عانينا خلالها من الحر والبرد والقلق».

وتمنت وضحة البازو أن يتمكن باقي الأهالي الذين ما زالوا في المخيمات من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، كما عادوا هم اليوم.

من جانبه، قال العائد محمد دربو إن الأوضاع تبدو جيدة في الوقت الحالي، إلا أن التحديات الحقيقية تبدأ عند الوصول إلى القرى والمنازل، في ظل غياب الخدمات الأساسية، موضحاً: «سنواجه معاناة كبيرة بسبب عدم توفر الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه، فضلاً عن عدم توفر مواد التدفئة، وهو ما يزيد من صعوبة الظروف المعيشية».

بدورها، عبّرت العائدة خرمة الحمد عن فرحتها بالعودة، مؤكدة أن فرحتها لا توصف، ومعربة عن سعادتها بمغادرة المخيمات والعودة إلى أهلها ومنازلها، وقالت: «نشكر كل من وقف إلى جانبنا وساعدنا خلال الأيام والسنوات التي عشناها في ظل المأساة والمعاناة. واليوم نطوي صفحة الحياة تحت الخيام، ونعود إلى منازلنا وأهلنا، ونتمنى أن يتمكن جميع من بقوا في المخيمات من العودة إلى منازلهم بأمن وأمان».

وعادت اليوم قافلة جديدة إلى أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان، وضمت 363 عائلة.

(ش س/أ ب)

ANHA


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