كمال نجم رئيساً لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان والتحضير لمهرجان الثقافة والفن

انتخبت الهيئة الإدارية لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان كمال نجم رئيساً للاتحاد، خلال اجتماعها الأول عقب المؤتمر العاشر، وأقرّت خطة عمل للمرحلة المقبلة، تتضمن تنظيم مهرجان روج آفا الثاني عشر للثقافة والفن مطلع كانون الأول المقبل.

كمال نجم رئيساً لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان والتحضير لمهرجان الثقافة والفن
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الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   19:50
مركز الأخبار
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أصدرت الهيئة الإدارية لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان (HRRK)، اليوم، بياناً حول الوضع التنظيمي والإداري للاتحاد جاء فيه:

"عقدت الهيئة الإدارية لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان اجتماعها الأول عقب المؤتمر العاشر للاتحاد، الذي انعقد في السادس من تشرين الثاني 2026، بمشاركة جميع أعضاء الهيئة الإدارية، وذلك لمناقشة الوضع التنظيمي والإداري للاتحاد، ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع توصيات ومقررات المؤتمر.

وفي إطار إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي والإداري، جرى انتخاب الزميل كمال نجم رئيساً للاتحاد، والزميل مصطفى عبدو نائباً للرئيس، كما كُلّف الزميل منير شيخي ناطقاً إعلامياً باسم الاتحاد.

كما أقر الاجتماع تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، من خلال تكليف أعضاء من الهيئة الإدارية بمهام الإشراف على لجان النشاطات، والعلاقات، والمطبوعات والأرشيف، إضافة إلى لجنة الشباب والمرأة، بهدف تفعيل العمل المؤسساتي وتوزيع المهام وتعزيز دور الاتحاد في المجالات الثقافية والفكرية.

وفي سياق مناقشة خطة العمل وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية، بما يتوافق مع تطلعات المثقفين ومخرجات المؤتمر العاشر، اتخذت الهيئة الإدارية جملة من القرارات، أبرزها:

- تنظيم مهرجان روج آفا الثاني عشر للثقافة والفن، مع بداية شهر كانون الأول المقبل.

- منح جائزة الاتحاد السنوية للإبداع لعام 2026 خلال فعاليات المهرجان.

- التحضير للمشاركة في معرض الكتاب السنوي.

- تفعيل الموقع الرسمي للاتحاد www.rojava.net)).

- متابعة الإشراف على جائزة مسابقة الشاعر الراحل أحمد حسيني للشعر الكردي، تخليداً لإرثه الأدبي والثقافي وتشجيعاً للإبداع.

وأكد الاجتماع أهمية العمل على تنفيذ مقررات المؤتمر العاشر، وتطوير آليات العمل التنظيمي والثقافي، وتوسيع دائرة النشاطات والفعاليات، وتعزيز حضور الاتحاد ودوره في خدمة الثقافة الكردية والمشهد الثقافي في روج آفا".

(ف)

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