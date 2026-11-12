مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد

ناقش مجلس مدينة جل آغا، بمشاركة ممثلي الكومينات والمؤسسات الخدمية والاجتماعية والأحزاب والحركات النسائية، الصعوبات والنواقص التي رافقت تجربة الكومينات خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية، وسبل إعادة هيكلتها وتفعيل دورها في تنظيم المجتمع وإدارة شؤونه.

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   08:35
قامشلو
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عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة نظام الكومينات السابق وتقييم أدائها في ظل الإدارة الذاتية اجتماعاً مع أعضاء الكومينات ولجانها في مدينة جل آغا، اليوم، وذلك في جامع الحسين بحي كمال قرصوه، ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد في منطقة الجزيرة بهدف التمهيد لإعادة هيكلة الكومينات، وصولاً إلى عقد مؤتمر عام لإقرار نظام داخلي جديد ينظم عملها مستقبلاً.

وشارك في الاجتماع أعضاء وعضوات الكومينات ولجانها، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الخدمية والاجتماعية والأحزاب السياسية والحركات النسائية.

واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وعقب ذلك، قدّم الإداري العام للجنة إعادة إنشاء الكومينات في منطقة الجزيرة، كنعان بركات، توضيحاً حول أهداف الاجتماع وأهمية مراجعة التجربة السابقة، مستعرضاً نشأة مفهوم الكومين ودوره في تنظيم حياة المجتمعات.

وأوضح بركات أن الإنسان، في مرحلة ما قبل ظهور الدولة، احتاج إلى التخلص من الفردية والعيش ضمن جماعات بهدف حماية نفسه وتأمين الغذاء، مشيراً إلى أن هذه التجمعات عُرفت باسم الكومين، وشكّلت إطاراً اجتماعياً تعاونياً لتأمين الحماية والاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن ظهور نظام الدولة غيّر طبيعة هذا المفهوم، إذ لم يعد الكومين مجرد تجمّع للحماية وتأمين الغذاء والمأوى، بل أصبح ضرورة لتنظيم المجتمع في المجالات السياسية والأمنية والخدمية والاجتماعية، والحفاظ على مبادئه في مواجهة تسلط الدولة وسلطتها المفروضة على الشعوب.

وأشار بركات إلى أن الكومين شكّل العمود الفقري لثورة روج آفا ونظام الإدارة الذاتية، وتمكن، رغم الأخطاء والنواقص وسوء فهم دوره لدى البعض، من تقديم الخدمات للمجتمع وتأمين احتياجاته والمساهمة في حل العديد من القضايا الاجتماعية.

ولفت إلى أن مرحلة الاندماج والتحديات الراهنة جعلت إعادة تأسيس الكومينات وتجديد نظامها ضرورة ملحة، وأن النظام السابق بات يواجه صعوبات في أداء دوره وتنظيم المجتمع، لا سيما مع تصاعد الأصوات التي تدعو إلى الاستغناء عن الكومينات والعودة إلى نظام المخاتير بعد تسليم الدولة مفاصل الحياة في المنطقة.

وفي المقارنة بين النظامين، بيّن بركات أن نظام المخاتير يمثل نظاماً تابعاً للدولة ولا يقوم على المساواة والعدالة، في حين أن الكومين نظام اجتماعي يكون فيه الشعب أساس العمل، ويهدف إلى خدمته وتنظيم شؤونه سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، لا إلى فرض السلطة عليه.

وشدد على ضرورة إعادة بناء الكومينات لمواجهة التحديات الحالية والحفاظ على قدرة المجتمع على إدارة شؤونه.

وبعد انتهاء مداخلة بركات، فُتح باب النقاش أمام الحضور، الذين أكدوا أهمية نظام الكومينات بوصفه أحد الأطر القادرة على حماية المجتمع وتنظيمه، مشددين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجربة السابقة وعدم تكرارها في المرحلة المقبلة.

وطالب المشاركون بألا يكون اختيار رؤساء الكومينات وتعيينهم وفقاً لرؤية الجهات المسؤولة، بل أن يستند إلى إرادة المجتمع واختياره، باعتبار أن الكومين يمثل الأهالي ويعبّر عن احتياجاتهم.

كما أكدوا ضرورة توفير مقرات للكومينات في المدن والقرى، وتمكينها من أداء دورها في تنظيم المجتمع وتقديم الخدمات في مختلف المجالات.

وفي ختام الاجتماع، ردّ كنعان بركات على مداخلات المشاركين، مؤكداً أن الآراء والمقترحات المطروحة ستُناقش خلال المؤتمر المقبل، الذي سيعمل على وضع نظام جديد للكومينات، بالاستناد إلى مخرجات المؤتمر، بما يعزز قدرتها على حماية المجتمع وتنظيم شؤونه من مختلف النواحي.

(ب ش/ح)

ANHA 


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