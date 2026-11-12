مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة

طالب أهالي وسائقو دراجات نارية في مدينة الحسكة بتنظيم عمل الدراجات ووضع آلية تتيح التعرف إلى سائقيها، على خلفية شكاوى من استخدامها في حوادث سرقة واعتداءات، فيما أكدت إدارة المرور وجود نقاشات بهذا الشأن دون صدور قرار رسمي حتى الآن.

مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
مطالب بتنظيم عمل الدراجات النارية في الحسكة
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   06:35
الحسكة
بوطان حسين
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يثير انتشار الدراجات النارية في الحسكة مخاوف أمنية لدى الأهالي، مقابل مخاوف سائقين على مصدر رزقهم، وسط مطالب بوضع ضوابط تنظّم عملها.

شكاوى من السرقة والإزعاج

في هذا الصدد، قال المواطن جوان سعدون إن بعض مستخدمي الدراجات النارية يتسببون في إزعاج السكان ويرتكبون مخالفات، وشدد على ضرورة التمييز بينهم وبين من يعتمدون عليها مصدراً للرزق.

من جانبه، عبّر المواطن علي عدنان عن قلقه من استخدام الدراجات في سرقة الهواتف والحقائب النسائية واستهداف السيارات، وطالب الجهات المعنية بالتدخل للحد من هذه الحوادث.

وقال: "أصبحنا نخاف أن نحمل هواتفنا في أيدينا"، وأشار إلى أن أحد جيرانه تعرّض مؤخراً لسرقة هاتفه من أمام منزله على يد شخص يستقل دراجة نارية.

سائقون يطالبون بضوابط تحمي مصدر رزقهم

بدوره، قال أحد سائقي الدراجات النارية إن المخالفات، من أعمال السرقة واستهداف السيارات، التي يرتكبها بعض المستخدمين تسيء إلى السائقين الذين يعتمدون على نقل الركاب لتأمين معيشتهم.

ورأى أن تنظيم عمل الدراجات النارية يقع على عاتق شرطة المرور.

وتعدّ الدراجات النارية في مدينة الحسكة، والتي يصل عددها إلى نحو 1000 دراجة وفق إحصائية غير رسمية، وسيلة لنقل السكان من مكان إلى آخر، ضمن المدينة خاصة، في ظل ارتفاع تكاليف وسائل النقل.

وأكد السائق عامر ياسين أن دراجته النارية هي مصدر رزقه الوحيد لإعالة أسرته، وأعرب في الوقت نفسه عن تأييده لمطالب الأهالي بوضع ضوابط تحدّ من المخالفات.

واقترح الأهالي والسائقون وضع آلية تضبط حالة الفوضى التي خلقتها الدراجات النارية في المدينة، واعتماد لوحات تعريفية أو أرقام لكل دراجة، وإصدار بطاقات عمل للسائقين، وتحديد أماكن مخصصة لوقوفهم، إلى جانب اعتماد لباس موحّد للعاملين في نقل الركاب.

"نحو 70 حادثاً منذ بداية العام"

من جانبه، قال مدير مديرية المرور في الحسكة، صالح نبي، إن نقاشات تجري بشأن تنظيم عمل الدراجات النارية، لكن لم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

وأشار إلى وقوع حوادث مرورية وأمنية مرتبطة باستخدام الدراجات، من بينها إطلاق النار على مركبات في المدينة، وأكد الحاجة إلى معالجة عاجلة.

وبحسب مدير مديرية المرور، بلغ عدد الحوادث المرورية المرتبطة بالدراجات النارية نحو 70 حادثاً منذ بداية العام.

وأوضح نبي أن المقترحات المطروحة تشمل فرض حظر جزئي على حركة الدراجات، واشتراط توفير خوذة ووسائل حماية للسائق عند شراء الدراجة من مكاتب البيع.

وأشار إلى أن اتخاذ أي قرار رسمي مرتبط بانتهاء عملية الاندماج.

(ل م)

ANHA


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