وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام على طريق مطار دمشق

توفي عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بسيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام على طريق مطار دمشق
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الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   20:44
مركز الأخبار
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توفي عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، اليوم، جراء حادث سير وقع على طريق مطار دمشق الدولي، إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارة.

وأكدت مصادر إعلامية سقوط ضحايا ووقوع إصابات متفاوتة، حيثُ تم نقل المصابين إلى المستشفيات، فيما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للضحايا، أو ملابسات التصادم.

(ع م)

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