توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً بين أم باطنة والعجرف لتفتيش المارة، فيما اعتقلت شاباً خلال توغلها في قرية جباتا الخشب.

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   20:12
مركز الأخبار
+

توغلت قوات إسرائيلية، اليوم، في بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بينها وبين بلدة العجرف، حيث أخضعت المارة للتفتيش، دون ورود معلومات عن اعتقالات أو مدة بقاء الحاجز.

ويأتي التوغل في سياق استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، وسط حالة من القلق بين السكان جراء تكرار هذه التحركات وانعكاساتها على حياتهم اليومية.

وفي تطور متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من قرية جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، خلال توغلها في القرية، دون توافر معلومات عن أسباب الاعتقال أو الجهة التي اقتيد إليها.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"

المادة التالية

مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بإطلاق نار في واشنطن قرب البيت الأبيض

أخبار ذات صلة

هدوء وانتشار أمني في وادي بردى عقب اشتباكات أمس 

هدوء وانتشار أمني في وادي بردى عقب اشتباكات أمس 

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 09:20

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 21:36

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 16:13

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في ...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 08:35

الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر

الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 05:00

سانا: وفدان عسكريان أمريكي وفرنسي في دمشق للقاء مسؤولين سوريين

سانا: وفدان عسكريان أمريكي وفرنسي في دمشق للقاء مسؤولين...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 18:25