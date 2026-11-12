إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة الشمالي

أُصيب شخصان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في بلدة حماميات بريف حماة الشمالي.

إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة الشمالي
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   16:30
مركز الأخبار
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أُصيب شخصان، اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في بلدة حماميات بريف حماة الشمالي، وفق حصيلة أولية أوردتها مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بالقرب من البلدة، فيما لم ترد حتى الآن معلومات إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو ملابسات الحادث.

(ع م)

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