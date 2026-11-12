طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب

خرج طلبة عدة مدارس في قامشلو بمسيرة احتجاجية رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعية، مطالبين بالحفاظ على حقهم في التعليم بلغتهم الأم، ومنددين بالاعتداءات التي طالت الطلاب والطالبات.

طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   14:56
قامشلو
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خرج طلبة مدارس "الشهيد كريم، الشهيد جير، عبد الوهاب وكابار"، في مدينة قامشلو، اليوم في مسيرة احتجاجية رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية بحصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وانطلقت المسيرة من أمام مدينة الشباب، وتوجهت نحو مبنى المجمع التربوي في المدينة، وسط ترديد المشاركين والمشاركات لشعارات تؤكد تمسكهم بلغتهم الأم، من بينها شعار "لا حياة دون اللغة".

وعقب وصولهم إلى مبنى المجمع التربوي، أصدر الطلبة بياناً إلى الرأي العام، قرأته الطالبة أمكيهان حمو.

وجاء في البيان: "نحن بصفتنا طلاب في مدينة قامشلو، ندين بشدة الهجمات التي وقعت ضد الطلاب. وفي الوقت نفسه، ندين تجاوزات عناصر قوى الأمن الداخلي الذين مدّوا أيديهم على الطلاب، لأنهم مارسوا العنف، والضرب، والاعتداء بحق الطالبات والطلاب".

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تنتهك حق الطلبة في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم الدستورية، مؤكداً أنها لا تتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين إدارة التربية ووزارة التربية، كما تشكل انتهاكاً لحق الطلاب في التعبير عن آرائهم.

وأكد الطلبة أن مسيرتهم وتحركاتهم تهدف إلى تحقيق العدالة والمطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الطلاب، وفتح تحقيق في الاعتداءات التي وقعت بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

كما طالب البيان بوضع حد للتجاوزات وتسهيل تلبية مطالب الطلبة، بما يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم ومراحل تعليمهم، مشدداً على رفض جميع أشكال التحريض والكراهية، ومؤكداً أن تحركاتهم تهدف إلى تعزيز السلام وتحقيق العدالة.

واختُتمت المسيرة بترديد شعار "لا حياة دون اللغة"، تأكيداً على تمسك الطلبة بلغتهم الأم وحقهم في مواصلة التعليم بها.

(ت م/ح)

ANHA


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