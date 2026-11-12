ارتفاع درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية في الساحل والمرتفعات الجبلية

ترتفع درجات الحرارة اليوم في معظم المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة، مع بقائها دون معدلاتها هناك، وسط فرصة لهطول زخات مطرية في الساحل والمرتفعات الجبلية، وتحذيرات من تشكل الصقيع ليلاً.

ارتفاع درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية في الساحل والمرتفعات الجبلية
المجتمع والحياة
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   09:29
مركز الأخبار
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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة التي تسجل درجات حرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية.

وأوضح المركز أن الطقس يكون نهاراً خريفياً بارداً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء فرصة لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية، قد تكون ممزوجة بالثلوج على المرتفعات الساحلية وثلجية في المرتفعات الجبلية العالية.

وتنخفض درجات الحرارة ليلاً، ليسود طقس بارد نسبياً في معظم المناطق وبارد في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الصقيع في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية بين 19 و5 درجات في دمشق، و14 و0 في ريف دمشق (القلمون)، و19 و6 في القنيطرة، و23 و5 في درعا، و19 و7 في السويداء، و20 و6 في حمص وحماة، و23 و15 في اللاذقية، و23 و14 في طرطوس، و18 و6 في حلب وإدلب، و19 و6 في دير الزور، و18 و4 في الرقة، و17 و5 في الحسكة.

(م ش)

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