مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بإطلاق نار في واشنطن قرب البيت الأبيض

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار داخل نادٍ رياضي ومحيطه في واشنطن، قرب البيت الأبيض، فيما عُثر على المشتبه به مصاباً داخل شقته.

مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بإطلاق نار في واشنطن قرب البيت الأبيض
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   20:21
مركز الأخبار
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قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون، اليوم، في حادث إطلاق نار وقع داخل نادٍ رياضي ومحيطه بحي "لوغان سيركل" في العاصمة الأمريكية واشنطن، على بُعد نحو 1.6 كيلومتر من البيت الأبيض، وفق ما أعلنته الشرطة.

وقال قائد الشرطة بالإنابة، جيفري كارول، خلال مؤتمر صحافي، إن المشتبه به عُثر عليه مصاباً بطلق ناري أطلقه من سلاحه، بعدما تحصّن داخل شقته القريبة من موقع الحادث.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان على خلاف مع اتحاد ملاك المبنى السكني الذي يقيم فيه.

من جهتها، قالت عضو مجلس العاصمة واشنطن، بروك بينتو، في منشور على منصة "إكس"، إن إطلاق النار وقع في نادٍ للياقة البدنية يحمل اسم "فيدا"، مشيرة إلى تعرض عدة أشخاص لإطلاق النار.

(ع م)

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