غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة

يعاني أهالي مدينة الحسكة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وضعف الأجور وتراجع الخدمات، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة إلى توفير مازوت التدفئة، وسط المطالبة بتحسين الأجور وتأمين مازوت التدفئة.

غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
غلاء المعيشة ونقص الخدمات يفاقمان معاناة أهالي الحسكة
المجتمع والحياة
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   04:45
الحسكة
جيهان محمد
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تشهد الأوضاع المعيشية في مدينة الحسكة تدهوراً حاداً، وسط شلل اقتصادي كبير وتفاوت في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومع تدني الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين، بات تأمين لقمة العيش والاحتياجات اليومية يمثل عجزاً حقيقياً يفوق قدرة المواطن.

وتحدث عدد من المواطنين، في لقاءات أجرتها وكالتنا، عن صعوبة التوفيق بين دخلهم وتكاليف الغذاء والمياه والتدفئة، في ظل محدودية فرص العمل واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه.

تفاوت الأسعار وضعف القدرة الشرائية

وقال المواطن سعد دبس إن الأسواق تشهد تفاوتاً في أسعار المواد الغذائية، وأرجع ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وغياب فواتير البضائع والرقابة على الأسعار.

وأوضح أن سعر علبة السمنة ارتفع، بحسب متابعته، من 80 ألفاً إلى 115 ألف ليرة سورية، على الرغم من استقرار سعر الصرف مؤخراً، بعدما كان الدولار يعادل نحو 15 ألف ليرة عند السعر السابق للسلعة.

ومع اقتراب الشتاء، عبّر عن قلقه من صعوبة شراء مازوت التدفئة، قائلاً إن سعر البرميل بلغ نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة سورية.

وأضاف: "لدينا أطفال صغار، وإن لم نشترِ المازوت للتدفئة، سندفع ثمن هذا البرميل للأطباء لعلاجهم من الأمراض".

وعدّ دبس أن استغلال بعض التجار وضعف الرقابة يزيدان من الأعباء المعيشية، وأشار إلى ملاحظته تزايد حالات التسول في الشوارع، وإلى اعتماد كثير من الأسر على مساعدات من خارج البلاد لتأمين احتياجاتها.

أجور لا تواكب النفقات

من جانبه، أشار المواطن فرهاد أحمد إلى اتساع الفجوة بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية، وأن راتب الموظف يتراوح، بحسب قوله، بين مليون ومليون و200 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وقال إن زيارة واحدة للمحل التجاري قد تتطلب نحو 150 ألف ليرة، فيما تتراوح المصاريف اليومية بين 150 ألفاً و200 ألف ليرة، وإن الحد الأدنى للرواتب ينبغي ألا يقل عن ستة ملايين ليرة لتغطية هذه النفقات.

وأضاف أن شراء برميل مازوت واحد يتطلب ما يعادل رواتب نحو ثلاثة أشهر، ما يجعل تأمين التدفئة عبئاً كبيراً على الموظفين وأسرهم.

وأشار أحمد أيضاً إلى محدودية ساعات وصول الكهرباء، التي تقتصر في بعض المناطق، بحسب قوله، على ساعتين أو ثلاث ساعات في أوقات متأخرة من الليل، بالتزامن مع استمرار انقطاع المياه، ولا سيما في الأحياء المرتفعة.

مطالب بتأمين الخدمات وتحسين الدخل

بدوره، وصف المواطن حميد الحسين الأوضاع المعيشية في الحسكة ومنطقة الجزيرة بالصعبة، وأشار إلى أن ضعف فرص العمل ونقص الخدمات والمحروقات يزيدان من معاناة الأسر، خصوصاً التي تضم أطفالاً وكباراً في السن.

وتساءل الحسين عن قدرة المواطنين على الاستمرار في ظل هذه الظروف، وعدّ أن تدني الأجور وغياب آفاق الحل يدفعان كثيراً من الموظفين والعمال إلى الإحباط.

ورأى أن افتتاح دوائر رسمية وتوفير فرص توظيف جديدة لا يكفيان لتحسين الواقع المعيشي ما لم تتناسب الأجور مع الأسعار، وأن ضعف قيمة الرواتب يحدّ من أثر هذه الفرص في تخفيف أعباء الأسر.

(ل م)

ANHA


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