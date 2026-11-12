ترامب: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع طهران، مؤكداً السيطرة على مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ترامب: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   17:22
مركز الأخبار
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إبرام اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن بلاده حققت مكاسب مالية وعسكرية، وتسيطر على مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة حصلت على مئات المليارات من الدولارات من أموال إيران، مضيفاً أن "تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد"، في إشارة إلى انتفاء الحاجة إلى التوصل لاتفاق مع طهران.

وأضاف أن القوات الأميركية منعت إيران، التي وصفها بأنها الدولة الأولى عالمياً في رعاية الإرهاب، من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن طهران تحتاج إلى 25 عاماً لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

(ع م)

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