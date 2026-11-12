وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

وصلت 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان، ضمن القافلة الثامنة.

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   16:13
الحسكة
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وصلت 363 عائلة من مهجّري سري كانيه/ رأس العين إلى مناطقها في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان، ضمن القافلة الثامنة التي انطلقت صباح اليوم من مخيم واشو كاني بريف الحسكة الشمالي.

وضمّت القافلة عائلات معظمها من قرى المناجير والسودة والسفح والعريشة في الريف الجنوبي الشرقي لسري كانيه، إلى جانب عائلات من ريف تل تمر الغربي وريف زركان.

وكان من المقرر أن تشمل القافلة 370 عائلة، إلا أن عدم استكمال بعض العائلات الإجراءات اللوجستية حال دون مشاركتها.

وبوصول القافلة الثامنة، بلغ عدد العائلات العائدة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها نحو 4500 عائلة، فيما لا يزال نحو 10 آلاف مهجّر ينتظرون العودة إلى منازلهم وقراهم.

وكانت القافلة السابعة قد انطلقت على دفعتين يومي 4 و5 تشرين الثاني.

(ل م)

ANHA

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