آلدار خليل لـ ROJAVA TV: جاهزون للحوار مع دمشق بشكل مباشر

لفت عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، إلى أنهم جاهزون للحوار مع دمشق بشكل مباشر.

وأشار في حوار مع فضائية روج آفا(ROJAVA TV) إلى أن مَن يحكم دمشق الآن يمثل سوريا في المحافل الدولية، ومازال يحكم بعض المناطق السورية. وقال: "للوصول إلى حل؛ لابد من الاتفاق مع دمشق".

وتحدث خليل عن القرار 2254 المتخذ من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن حل الأزمة السورية، وقال: "مازال العمل جارٍ عليه في جنيف، رغم أن هذه المحاولات لن تنجح ولن تصل إلى نتيجة، ولكن هم ما زالوا يتفاوضون مع هذا النظام، هذا يعني أنهم يقروّن أنه لا حل دون الجلوس والتفاوض مع النظام".

وأوضح قائلاً: "نحن نفكر بصيغة أخرى، لابد أن يكون الحل مع النظام ولكن ليس في جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور كسوريين ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا في سوريا".

وأكد خليل أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي جاهزان للحوار مع دمشق بشكل مباشر دون التوجه إلى جنيف وأماكن أخرى، ونوّه إلى أن الإدارة الذاتية مشروع ديمقراطي مهم بالنسبة لعموم سوريا.

مبيّناً أن "دمشق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الحاصلة هي نتيجة عدم وجود نظام ديمقراطي في سوريا". وقال: "للتوصل إلى حل؛ يجب التوافق على مشروع ديمقراطي يخدم عموم سوريا".

(أ ب)