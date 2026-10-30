حالة الطرق بعد السيول في سوريا

تفاوتت حالة الطرق الرئيسة في سوريا جراء السيول، إذ بقيت محاور دير الزور – دمشق ودير الزور – الرقة وحمص – دير الزور مقطوعة في مواقع متضررة، فيما أُعيد فتح طريق الرقة – حلب أمام السيارات الصغيرة، بالتزامن مع خروج 7 جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة.

حالة الطرق بعد السيول في سوريا
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   09:44
مركز الأخبار
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تسببت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة من سوريا، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الجمعة 30 تشرين الأول، بانقطاع عدد من الطرق الرئيسة والفرعية، وتعطّل حركة المرور على محاور تربط محافظات الرقة ودير الزور وحمص، فيما أُعيد فتح بعض الطرق بصورة جزئية أو إسعافية، وسط استمرار أعمال إصلاح الأضرار وإزالة العوائق.

وفي محافظة الرقة، أُعيد فتح الطريق الدولي حلب – الرقة أمام السيارات الصغيرة فقط، بعد انقطاعه إثر انهيار جسر السلماني غرب مدينة الطبقة، فيما لم يُعلن عن إعادة فتحه أمام جميع أنواع المركبات حتى صباح اليوم.

ولا تزال أضرار السيول تؤثر على طرق أخرى في المحافظة، أبرزها طريق الرقة – دير الزور عند تحويلة جسر خنيفيس في منطقة معدان، وطريق هنيدة – جعيدين، إضافة إلى أضرار وتصدعات على طريق المنصورة – الرصافة.

وفي المقابل، أُعيد فتح طريق الرقة – معدان بصورة إسعافية بعد إصلاح جسر تضرر بفعل السيول.

أما في دير الزور، فلا يزال طريق دير الزور – دمشق مغلقاً، بعدما أعلنت قيادة الأمن الداخلي إغلاقه مجدداً فجر اليوم نتيجة السيول وتدهور حالة الطريق، وذلك عقب فتحه جزئياً أمام السيارات الصغيرة وشاحنات نقل البضائع.

كما بقي طريق دير الزور – الرقة مقطوعاً في منطقة الغانم علي، في حين أُعيد فتح الطريق عند جسر خان الزهراء قرب التبني بعد تدخل الأهالي والبلديات.

وسُجلت أضرار وانقطاعات في طرق فرعية أخرى، بينها الطريق في منطقة الطريف وتحويلة خان الزهراء، بالتزامن مع إيقاف العمل بالجسور الحربية العائمة في مدينتي دير الزور والميادين كإجراء احترازي.

وفي محافظة حمص، انقطع طريق حمص – دير الزور عند منطقة الهريبشة جراء انجراف التربة وتدفق المياه، كما شهد طريق السخنة – الرقة سيولاً أدت إلى احتجاز مركبات ومسافرين، قبل تدخل فرق الدفاع المدني لإجلائهم وسحب المركبات المتضررة.

وفي حماة، سُجل انقطاع مؤقت للطريق الرئيسي بين سلمية والرقة، قبل تدخل اليات البلديات والأهالي والدفاع المدني وفتح الطريق في بعض المواقع المتضررة، كما أُزيلت صخور انجرفت إلى الطريق في قرية حيالين بمنطقة مصياف، وأُعيد فتحه أمام حركة المرور.

وفي الحسكة، لم تصدر حتى صباح أي إعلانات حكومية عن إغلاق طريق رئيسي، رغم تشكل السيول وارتفاع منسوب نهر الخابور وروافده في مناطق من الريف الغربي والجنوبي الغربي، حيث تواصلت أعمال فتح الممرات والقنوات لتصريف المياه والحد من تجمعها.

وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أدت السيول في سوريا إلى خروج 7 جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة، بينها جسر السلماني، وأضرار في جسري الكنطري وكسرة سرور، وانهيار عبارة ترابية في منطقة كسرة سرور، إضافة إلى ثلاثة جسور مقامة على مجاري الأودية في دير الزور وريفها.

وتواصل فرق الدفاع المدني والطوارئ والجهات الخدمية أعمالها للوصول للمتضررين وفتح التحويلات، فيما تبقى حركة المرور على عدد من المحاور مرتبطة باستكمال أعمال التأهيل والتأكد من سلامة العبور، وسط تحذيرات من سلوك الطرق المتضررة أو اجتياز مجاري السيول.

(أم)

ANHA


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