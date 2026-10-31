روسيا: تلقينا معلومات أميركية عن تحضير لهجوم في موسكو

أعلنت روسيا تلقي معلومات أميركية عن تحضير لهجوم في موسكو، فيما حذرت السفارة الأميركية من تهديد موثوق قد يستهدف محمية تساريتسينو ويتسبب بسقوط ضحايا.

روسيا: تلقينا معلومات أميركية عن تحضير لهجوم في موسكو
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   18:47
مركز الأخبار
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم، تلقيها معلومات من الجانب الأميركي بشأن التحضير لهجوم في العاصمة موسكو.

وقالت الهيئة في بيان: "وردت عبر قنوات التعاون معلومات من الجانب الأميركي بشأن التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، ويجري اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وجاء الإعلان بالتزامن مع تحذير أصدرته السفارة الأميركية في موسكو، من تهديد وصفته بالموثوق، لاحتمال وقوع حادث قد يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في متحف ومحمية "تساريتسينو" بالعاصمة الروسية.

وحددت السفارة موقع التهديد في المحمية الواقعة بشارع دولسكايا رقم 1، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية تنسق إجراءات الاستجابة مع السلطات الروسية المختصة.

ولم تتضمن البيانات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو الجهات المشتبه في تورطها فيه.

(ع م)

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