غارات وقصف مدفعي وتوغّل إسرائيلي في جنوب لبنان

تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات جنوب لبنان، بالتزامن مع استهداف مناطق في النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وتنفيذ تفجير في بلدة طلوسة.

غارات وقصف مدفعي وتوغّل إسرائيلي في جنوب لبنان
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   18:16
مركز الأخبار
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تواصلت الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي والتوغّل الإسرائيلي، اليوم، في مناطق عدة من جنوب لبنان، وسط استهداف بلدات وقرى في أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، فيما استهدفت المدفعية أطراف بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا.

وطاول القصف المدفعي بلدات كونين وصربين وبيت ليف، وأطراف بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى بلدة طلوسة وأطراف القنطرة باتجاه وادي الحجير في قضاء مرجعيون. وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع.

كما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه على دوار كفرتبنيت – النبطية، فيما شنّ الطيران الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وأخرى بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة.

وفي قضاء مرجعيون، نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة طلوسة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

(ع م)

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