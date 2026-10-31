 غرق أربعة أطفال في مقلع مائي بريف تل براك

تعرّض أربعة أطفال للغرق في مقلع مائي قرب تل الذهب بريف تل براك في الحسكة، وتمكّن الموجودون في الموقع انتشال طفلين دون اتضاح حالتهما، فيما لا يزال طفلان مفقودين.

 غرق أربعة أطفال في مقلع مائي بريف تل براك
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   13:09
الحسكة
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أفادت مصادر محلية بتعرّض أربعة أطفال للغرق في مقلع مائي قرب قرية تل الذهب، التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة، وسط مناشدات لتدخّل فرق الإنقاذ بشكل عاجل.

وبحسب المعلومات الأولية، تمكّن الموجودون في الموقع من انتشال طفلين، دون ورود معلومات عن حالتهما، فيما لا يزال طفلان آخران في عداد المفقودين.

وناشد الأهالي فرق الإنقاذ والدفاع المدني التوجّه إلى المكان للمشاركة في عمليات البحث عن الطفلين المفقودين.

ولم تُعرف أسماء الأطفال حتى الآن، كما لم تتضح ملابسات الحادثة.

(ه إ/ ل م)

ANHA


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