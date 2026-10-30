بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني

انطلق موسم قطاف الزيتون في كوباني، حيث أفاد مزارعون وأصحاب معاصر زيتون بأن محصول هذا العام أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي.

بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   07:50
كوباني
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يبدأ موسم قطاف الزيتون في كوباني بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، عقب هطول الأمطار الخريفية الأولى. ويُعد الزيتون وزيت الزيتون مصدر رزقٍ أساسياً لآلاف العائلات في كوباني وريفها.

إلا أن ارتفاع تكاليف الوقود أثر سلباً على مزارعي الزيتون؛ إذ لم يتمكن الكثير منهم من ري بساتينهم وأشجار الزيتون في الوقت المناسب.

وأوضح المزارع أحمد خليل مسلم، من قرية "هولاقي" -الذي أنهى قطاف محصوله ونقله إلى إحدى المعاصر- أنه لم يستطع ري أشجاره بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت (الديزل).

وشدد مسلم على أهمية العناية بالبساتين، مشيراً إلى أن أشجار الزيتون تتطلب رعايةً واهتماماً خاصين.

من جانبه، قال حنيفي شاهين، صاحب معصرة زيتون في قرية "نوردان": "هذا العام، وبسبب ارتفاع تكاليف المازوت، انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ليصل إلى نحو 60 بالمئة فقط مما كان يمكن أن يكون عليه".

ولفت شاهين إلى الصعوبات التي يواجهها المزارعون قائلاً: "يعيش مزارعونا وضعاً صعباً؛ فكثير منهم لا يملكون القدرة على دفع تكاليف العصر نقداً، مما يضطرنا لقبول الأجرة على شكل كمية من زيت الزيتون. ورغم تشابه ظروفنا مع ظروف المزارعين في عفرين، إلا أن المحصول هناك أوفر وأصناف الأشجار أفضل، بينما الإنتاج في كوباني عند مستوى منخفض للغاية".

ودعا حنيفي شاهين الجهات المعنية إلى توفير مادة المازوت للمعاصر والعمل على خفض سعرها.

(س ا/م)

ANHA


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