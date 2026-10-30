الجندرمة التركية تعتدي بالضرب على ثلاث نساء على الحدود بريف الدرباسية

 تعرضت ثلاث نساء لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الجندرمة التركية على الحدود الفاصلة مع شمال كردستان بريف مدينة الدرباسية، إضافة إلى الاستيلاء على أموالهن ومقتنياتهن الشخصية.

الجندرمة التركية تعتدي بالضرب على ثلاث نساء على الحدود بريف الدرباسية
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   20:49
مركز الأخبار
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نقلت مراسلتنا من مدينة الدرباسية، وفق مصادر، أن 3 نساء تعرضن للضرب اليوم، على يد عناصر الجندرمة التركية، أثناء محاولتهن عبور الحدود الفاصلة مع شمال كردستان.

المراسلة أشارت إلى أن الحادثة جرت بالقرب من قرية قرمانة بريف المدينة.

وذكرت أنه تم الاستيلاء على أموالهن ومقتنياتهن الشخصية، دون الحصول على معلومات إضافية حول اوضاعهن الصحية.

(م ع)

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