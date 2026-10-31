مجلس مدينة الحسكة يدعو أحرار العالم للحفاظ على إرث مقاومة كوباني

أكد مجلس مدينة الحسكة في الذكرى الثانية عشرة لمقاومة كوباني، أن تضحيات المدينة ستبقى رمزاً عالمياً للصمود والحرية، ودعا إلى حماية إرثها التاريخي والتصدي لمحاولات طمسه وتشويه حقيقته.

مجلس مدينة الحسكة يدعو أحرار العالم للحفاظ على إرث مقاومة كوباني
مجلس مدينة الحسكة يدعو أحرار العالم للحفاظ على إرث مقاومة كوباني
مجلس مدينة الحسكة يدعو أحرار العالم للحفاظ على إرث مقاومة كوباني
مجلس مدينة الحسكة يدعو أحرار العالم للحفاظ على إرث مقاومة كوباني
مجلس مدينة الحسكة يدعو أحرار العالم للحفاظ على إرث مقاومة كوباني
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   13:01
الحسكة
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أدلى مجلس مدينة الحسكة، اليوم، ببيان، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لمقاومة كوباني، قرأته الصحفية آية المجيد، كما قرأه باسم مكونات الحسكة بشار الأحمد، وذلك في مقر المجلس بالمدينة، بحضور العشرات من ممثلي المؤسسات المدنية والنسائية.

وأشار البيان إلى رمزية هذا اليوم "الأول من تشرين الثاني يصادف اليوم العالمي لمقاومة كوباني، وهو اليوم الذي التفت فيه أحرار العالم إلى مقاومة المدينة في وجه هجمات مرتزقة داعش وحصارهم لها، ليصبح هذا التاريخ رمزاً عالمياً للمقاومة والصمود في وجه الإرهاب.

وأضاف البيان أن كوباني، بأهلها ومقاتلي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، جسدت للعالم معاني الصمود والبطولة، وسطّرت ملاحم نضالية ستظل راسخة في صفحات التاريخ والذاكرة الجمعية للأجيال.

وسلط البيان الضوء على تضحيات الشهيدات والشهداء الذين أصبحوا رموزاً للمقاومة "في مقدمتهم الشهيدة آرين ميركان، إلى جانب رفيقاتها ورفاقها الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن المدينة وكرامة أهلها"، مؤكداً أن تضحياتهم جعلت من كوباني رمزاً للأمل والإرادة في مواجهة الشر والإرهاب.

كما وصف البيان مقاومة كوباني بأنها أسطورة حقيقية خلدها التاريخ، على غرار المقاومات التاريخية التي شهدتها مدن هانوي وموسكو ولندن في مواجهة الاحتلال النازي، لافتاً إلى أن هذه المقاومة تجاوزت حدود المدينة لتصبح مصدر إلهام لكل الشعوب التواقة إلى الحرية والكرامة.

وأضاف البيان أن ذكريات مقاومة كوباني تجدد في نفوس الشعب الكردي وأصدقائه في سوريا والعالم روح التمسك بالحرية ومناهضة الاحتلال والإرهاب، مشيراً إلى أن التضامن الدولي والاهتمام العالمي اللذين حظيت بهما المدينة خلال فترة الحصار والمقاومة شكلا إحدى أبرز المحطات التي رسخت حضور كوباني في الذاكرة الإنسانية.

ودعا مجلس مدينة الحسكة في بيانه أحرار العالم إلى إحياء ذكرى اليوم العالمي لمقاومة كوباني، والوقوف صفاً واحداً في وجه المخططات الرامية إلى طمس الحقائق التاريخية واستهداف المدينة وتشويه إرث مقاومتها.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن مقاومة كوباني ستبقى رمزاً للصمود والحرية، موجهاً التحية والتقدير لكل من أسهم في جعل الأول من تشرين الثاني يوماً عالمياً لمقاومة كوباني، ومجدداً العهد على تخليد ذكرى الشهيدة آرين ميركان ورفيقاتها ورفاقها من الشهداء.

(ه إ/م)

ANHA


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