طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم

قال طلبة ديرك إنهم تعلموا وترعرعوا بلغتهم الأم لسنوات طويلة، معبرين عن رفضهم لتقليص تدريسها في المدارس بحصص معدودة أو فرض مناهج مختلفة، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعلم بلغتهم الكردية.

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم
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السبت 31 تشرين الأول, 2026   02:45
قامشلو
كلثومة علي
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تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، والذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاثة حصص أسبوعية فقط.

وفي السياق، تحدث طلبة من مدينة ديرك في منطقة الجزيرة لوكالتنا، حيث عبّرت الطالبة ليلاف حاجي عن رفضهم القاطع لقرار وزارة التربية والتعليم، مشددة على أن المطالبة باللغة الكردية هي مطالبة بحقوق أساسية مشروعة، وقالت: "لسنا ضد اللغة العربية، ولكن يجب أن يستمر تدريسنا باللغة الكردية، لقد درست ثماني سنوات كاملة بهذه اللغة، فما الذي سأتعلمه الآن في المدرسة بعد أن تغير المنهاج بالكامل؟".

من جانبها، عبّرت الطالبة روناك محمد عن تمسكها بحقها التعليمي واللغوي، وقالت: "أريد حقي كاملاً في التدريس باللغة الكردية، ونحن كشعب كردي نرفض هذه القرارات الصادرة بحقنا ولا نقبل المساس بلغتنا".

فيما أوضحت الطالبة هند محمد عدم قدرتها على استيعاب المناهج بلغة أخرى بعد كل هذه السنوات، داعية إلى احترام حقهم في التعلم بلغتهم الأساسية، وقالت: "أريد لغتي، ولا أستطيع الدراسة بغيرها، يجب أن نتعلم ونتدرب بلغتنا الكردية الأم وليس بأي لغة أخرى".

بدورها، أشارت الطالبة فيان حاجي إلى صعوبة تغيير اللغة بعد مسيرة دراسية طويلة، قائلة: "على مدى ثماني سنوات وأنا أتعلم وأتدرب باللغة الكردية، وأريد مواصلة تعليمي بها، إن إجبارنا على التدريس باللغة العربية أمر لا نقبله، ولن ندرس بغير لغتنا الأم".

(ح)

ANHA

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