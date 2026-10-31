روايتان بشأن حادثة الحدود السورية الأردنية والجيش الأردني يسحب بيانه

نفى مصدر حكومي سوري رصد محاولة تسلل مجموعة مسلحة من الأراضي السورية باتجاه الأردن أو وقوع اشتباك على الحدود، قائلاً إن الحادثة تعلقت بأطفال كانوا يلعبون في أرض زراعية بمحاذاة الشريط الحدودي، وذلك عقب إعلان الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم نحو 14 شخصاً، قبل أن يسحب بيانه من موقعه الرسمي.

روايتان بشأن حادثة الحدود السورية الأردنية والجيش الأردني يسحب بيانه
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   15:30
مركز الأخبار
+

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تصريح نشره موقع القوات المسلحة الأردنية، إن إحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية رصدت محاولة مجموعة مسلحة اجتياز الحدود الأردنية تحت غطاء كثيف من إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن القوات الأردنية تعاملت مع المجموعة التي عددها 14 شخصاً وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المسلحين، فيما فرّ بقية أفراد المجموعة باتجاه الأراضي السورية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل التعامل مع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود، مشدداً على أنها لن تسمح بأي تهديد لأمن البلاد وسلامة حدودها.

في المقابل، نقلت صحيفة "الثورة السورية" عما وصفته بمصدر حكومي أن الحادثة كانت محدودة ووقعت قرب الحدود السورية الأردنية، إثر رصد حركة أطفال كانوا يلعبون في أرض زراعية بمحاذاة الشريط الحدودي.

وأوضح المصدر أن حرس الحدود الأردني أبلغ الجانب السوري برصده حركة في المنطقة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار باتجاه الموقع، على الرغم من إبلاغه بأن عناصر حرس الحدود السورية تتوجه للتحقق من طبيعة الحركة.

وأضاف أن إطلاق النار توقف عقب التواصل بين الجانبين، ووصلت العناصر السورية إلى المكان، حيث وجدت الأطفال وقد احتموا بالأرض، مؤكداً عدم وجود معلومات تؤيد الروايات المتداولة بشأن محاولة تسلل مجموعة مسلحة من الأراضي السورية.

كما أفادت مصادر في وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين بعدم رصد حادثة تتطابق مع المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الأردنية بشأن محاولة تسلل مجموعة مسلحة ووقوع اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية.

وجاءت الرواية السورية عقب إعلان الجيش الأردني عن الحادثة، قبل أن يسحب التصريح من موقعه الرسمي وقنواته الرسمية بعد أقل من ساعة على نشره.

(أم)

العلامات:

المقال السابق

ورشة عمل في الحسكة تناقش دور المرأة السورية في صنع القرار

المادة التالية

طهران تلوّح برد عسكري "من دون قيود جغرافية" وواشنطن تدرس خياراتها

أخبار ذات صلة

بين الخيام المغمورة بالمياه والبرد القارس مهجرو واشو كاني يطالبون بإنهاء معاناتهم

بين الخيام المغمورة بالمياه والبرد القارس مهجرو واشو كا...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 13:29

صراع الأحياء يطرق أبواب الموتى.. 3000 قبر في حمص مهدد بالإخلاء

صراع الأحياء يطرق أبواب الموتى.. 3000 قبر في حمص مهدد ب...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 16:07

اخماد حريق في الصالة الجديدة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي

اخماد حريق في الصالة الجديدة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 17:40

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الز...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 23:58

إلهام أحمد تؤكد أن الانتهاكات في عفرين تعرقل عودة الأهالي وتستوجب تدخلاً عاجلاً

إلهام أحمد تؤكد أن الانتهاكات في عفرين تعرقل عودة الأها...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 14:20

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 02:45