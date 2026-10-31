تظاهرات جديدة في فرنسا

شارك نحو 15 ألف شخص في تظاهرات في فرنسا، احتجاجاً على أوضاع التعليم ومطالبة بتحسين ظروف الدراسة.

تظاهرات جديدة في فرنسا
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   19:08
مركز الأخبار
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شارك نحو 15 ألف شخص في تظاهرات شهدتها فرنسا، اليوم، وفق وزارة الداخلية، التي وصفت الوضع بأنه "هادئ بشكل عام"، مشيرة إلى عدم وقوع حوادث تُذكر خلال اليوم الثالث من الاحتجاجات في غضون ثلاثة أسابيع.

وأعلنت الوزارة توقيف 27 شخصاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مقارنة بـ217 شخصاً خلال تظاهرات الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، دعا اتحادان طلابيان فرنسيان إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على أوضاع التعليم وللمطالبة بتحسين ظروف الدراسة والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحادين، صابرين خرباش، خلال مسيرة في باريس، إن الطلاب يعتزمون تنفيذ الإغلاق قبل الانضمام إلى التظاهرة المقررة في الخامس من تشرين الثاني، بدعوة من العمال والنقابات.

من جهته، أكد رئيس اتحاد طلاب فرنسا رياض راني أن المطالب تتركز على توفير ظروف دراسية ومعيشية كريمة، ووضع خطة وطنية لتطوير المباني والمنشآت التعليمية.

وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في وقت تتواصل فيه التحركات الطلابية والنقابية للمطالبة بإصلاحات في قطاع التعليم وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

(ع م)

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