44 ضحية في حادثي سير بمصر وتركيا

فقد 9 عمال حياتهم وأصيب 25 آخرون، في حادث تصادم حافلة تقلّ عمالاً في مصر، فيما أُصيب 10 سياح بلغاريين في حادث اصطدام حافلة سياحية بشاحنة في تركيا.

44 ضحية في حادثي سير بمصر وتركيا
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   13:07
مركز الأخبار
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أفادت غرفة عمليات النجدة في مصر، بتلقي بلاغ صباح اليوم عن تصادم حافلة صغيرة "ميكروباص" كانت تقلّ عمالاً تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع محور الضبعة في محافظة الجيزة.

وأسفر الحادث عن فقدان 9 عمال حياتهم وإصابة 25 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الحافلة، الذي أُصيب في الحادث ويتلقى العلاج في المستشفى.

وفي تركيا، أُصيب 10 سياح بلغاريين، اليوم، إثر اصطدام حافلة سياحية تابعة لشركة بلغارية بشاحنة محملة بالفواكه في ولاية أدرنة غرب البلاد.

وذكرت وكالة "IHH" التركية أن الحادث وقع بالقرب من قرية كمال كوي، على الطريق المؤدي إلى معبر كابي كوله الحدودي مع بلغاريا، مشيرة إلى أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات قريبة لاستكمال العلاج.

(أم)

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