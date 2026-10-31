توغل إسرائيلي في محيط بيت جن وتحليق مكثف لطائرات استطلاع بين درعا ودمشق

توغلت من جديد دورية إسرائيلية في مناطق قرب مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة الممتدة بين ريفي محافظتا درعا ودمشق.

توغل إسرائيلي في محيط بيت جن وتحليق مكثف لطائرات استطلاع بين درعا ودمشق
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   15:13
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية، بتحليق مكثف لطائرات استطلاع في الأجواء ضمن المناطق الممتدة بين درعا وصولاً لأجواء مدينة دمشق.

تزامن التحليق مع توغل دورية إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في منطقة الكروم قرب مزرعة بيت جن، وإجراء عمليات تفتيش ضمن المزارع، على ما نشره نشطاء محليون، دون ورود معلومات إضافية.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من جنوب سوريا وريف دمشق الغربي.

وكانت قد نصبت القوات الإسرائيلية صباح اليوم لساعات ما بعد الظهيرة، حواجز في محيط قريتي عابدين ووادي الرقاد بريف درعا الغربي، وشرعت بتفتيش المارة، وسبقها إطلاق قنابل مضيئة فوق بلدة بريقة بريف القنيطرة مساء أمس.

(أم)

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