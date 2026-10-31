اعتراض مسيّرات وصواريخ باتجاه السعودية واشتباكات متصاعدة على جبهات اليمن

اعترضت قوات التحالف مسيّرتين استهدفتا المنطقتين الشرقية والجنوبية في السعودية، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 1087 عملية وضربة عسكرية ضد مواقع الحوثيين خلال الساعات الأخيرة، وسط تصاعد المواجهات على جبهات تعز ولحج.

اعتراض مسيّرات وصواريخ باتجاه السعودية واشتباكات متصاعدة على جبهات اليمن
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   09:58
مركز الأخبار
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، قبل أن يعلن في بيان آخر اعتراض مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، متهماً جماعة الحوثيين بإطلاقها.

وكان المالكي قد أعلن، مساء الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض، وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الجنوبية، كما أعلن التحالف اعتراض مسيّرة في منطقة المدينة المنورة.

في المقابل، نفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ أي عملية استهدفت الأراضي السعودية يوم الجمعة، ووصف إعلان التحالف اعتراض مسيّرة في منطقة مكة المكرمة بأنه غير صحيح، فيما قال إن عمليات الجماعة تستهدف منشآت نفطية وقواعد عسكرية سعودية.

مواجهات على جبهات تعز ولحج

وعلى الجبهات الداخلية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية اندلاع مواجهات عنيفة ومتواصلة مع الحوثيين على عدة جبهات في محافظتي تعز ولحج، شملت قطاعات النُصيرة والصوالحة والأثاور في منطقة حيفان، إلى جانب جبهات المقاطرة وهيجة العبد والساحة.

وقالت القوات الحكومية إن وحداتها تمكنت من التصدي لمحاولات تقدم حوثية، وإن المدفعية استهدفت تجمعات وتحركات للمقاتلين ومواقع عسكرية، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة.

وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد مجيد النزيلي، إن القوات الحكومية نفذت 1087 عملية وضربة عسكرية خلال الساعات الأخيرة، ضمن عملية "فجر اليمن"، مدعياً أنها أسفرت عن مقتل نحو 336 من قادة ومقاتلي الحوثيين، وتدمير أو تعطيل 112 آلية ومعدة وأسلحة ثقيلة.

تحركات سعودية وتنسيق عسكري ودعم للحكومة اليمنية

وعلى الصعيد السعودي، أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، ووزراء الدفاع في ألمانيا وإسبانيا وكندا، تناولت التعاون العسكري والدفاعي والتنسيق بشأن التطورات الأمنية في المنطقة، في ظل الهجمات التي تتعرض لها المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

(أم)

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