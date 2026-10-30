منسقية مؤتمر ستار في لبنان تناقش دور الجنولوجيا في المجتمع

ناقشت منسقية مؤتمر ستار في لبنان خلال اجتماع موسّع في بيروت، دور الجنولوجيا في المجتمع، وبحثت استعداداتها لحملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، عبر تنظيم لقاءات وحلقات توعوية في مناطق لبنانية عدة، لتسليط الضوء على أشكال العنف وتعزيز الوعي بحقوق المرأة وسبل حمايتها.

منسقية مؤتمر ستار في لبنان تناقش دور الجنولوجيا في المجتمع
المرأة
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   15:51
مركز الأخبار
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عقدت منسقية مؤتمر ستار في لبنان، اليوم، اجتماعاً بمشاركة عضوات من بيروت والمناطق المجاورة، ناقشت خلاله برنامجها التنظيمي والتوعوي للشهر المقبل، والتحضيرات للمشاركة في "حملة 16 يوماً" لمناهضة العنف ضد المرأة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تدريب فكري ونقاش بعنوان "لماذا لم تنجح النسوية؟ ولماذا الجنولوجيا؟"، تناول الإشكاليات التي واجهت الحركة النسوية، ومفهوم الجنولوجيا بوصفها طرحاً معرفياً يركّز على المرأة والمجتمع، ودورها في فهم القضايا الاجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة.

وبحثت المشاركات خطة الأنشطة المقررة للشهر المقبل، واتفقن على تركيزها على مناهضة العنف ضد المرأة، عبر تنظيم لقاءات وحلقات توعوية في مناطق لبنانية عدة، لتسليط الضوء على أشكال العنف وتعزيز الوعي بحقوق المرأة وسبل حمايتها.

ويتضمّن البرنامج التحضير لندوة موسّعة في بيروت، إلى جانب أنشطة تتيح توسيع المشاركة والنقاش المجتمعي حول قضايا المرأة ومواجهة التمييز والعنف بحقها.

ويأتي الاجتماع ضمن متابعة المنسقية لعملها التنظيمي والتوعوي، وسعيها إلى تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في الحياة المجتمعية.

(ل م)

ANHA

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