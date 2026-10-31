تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"

تتجه الأفران العامة في الحسكة نحو مرحلة جديدة من التأهيل، مع تحديث خمسة أفران وتوقيع عقود لتأهيل 17 مخبزاً إضافياً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"، وسط تطلعات لتحسين جودة الخبز وتحديات لا تزال تحول دون تحقيق الطموح المنشود.

تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
تحديث خمسة أفران في الحسكة وعقود لتأهيل 17 مخبزاً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   07:10
الحسكة
هنار إبراهيم
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في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخبز والارتقاء بمواصفاته، تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة، بالتعاون مع مديرية المخابز العامة والمؤسسة السورية للمخابز والجهات المعنية على تطوير منظومة إنتاج الخبز، من خلال تحديث الأفران العامة وتأهيلها، وتعزيز الرقابة على جودة الطحين والرغيف، بما يسهم في تحسين مستوى الإنتاج وضمان وصول خبز جيد النوعية إلى الموطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج "الرغيف الأفضل" الذي أطلق تحت شعار "أهالي الحسكة يستحقون رغيفاً أفضل"، بهدف تطوير مختلف مراحل إنتاج الخبز، بدءاً من القمح والطحين، وصولاً إلى الإنتاج والتوزيع، ومعالجة الصعوبات الفنية والتشغيلية التي تواجه الأفران العامة في المحافظة.

وفي هذا السياق، قال مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة، محمد شوقي محمد، لوكالتنا: "تحتاج الأفران في محافظة الحسكة إلى ترميم مبانيها وقِدم الآلات والمعدات، ما استدعى تدخلاً من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأهيلها، بهدف تحسين جودة الرغيف والارتقاء بمواصفاته".

تحديث خمسة أفران وتوقيع عقود لتأهيل 17 مخبزاً إضافياً

وأشار محمد شوقي إلى أنه تم سابقاً، تحديث خمسة أفران عامة، كما وُقّعت عقود لتحديث وتأهيل 17 مخبزاً إضافياً، وبالتوازي، أُطلق برنامج "الرغيف الأفضل"، تحت شعار "أهالي محافظة الحسكة يستحقون رغيفاً أفضل"، لتطوير منظومة إنتاج الخبز من القمح والطحين إلى الإنتاج والتوزيع، بالتعاون مع مديرية المخابز العامة في الحسكة وبما يضمن وصول رغيف جيد النوعية إلى المواطنين.

تأهيل شامل للأفران بدلاً من الصيانة الجزئية

وبيّن محمد شوقي أن المؤسسة السورية للمخابز رأت أن تأهيل الأفران يتطلب تحديثاً شاملاً للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وليس الاكتفاء بالصيانة الجزئية أو استبدال بعض الأجزاء.

وأضاف: "أن أولويات التأهيل تحدد وفق الحالة الفنية لكل فرن، وقدرته الإنتاجية، وحجم الاحتياجات في المناطق التي يخدمها، بما يضمن توجيه أعمال التطوير نحو المناطق الأكثر حاجة.

ونوّه محمد إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تتابع الاحتياجات التموينية والتغطية الجغرافية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحديد الاحتياجات وتوجيه أعمال التطوير وفق متطلبات المناطق المختلفة.

وأوضح محمد شوقي: "أن العقود تتضمن تسليم الفرن للمستثمر بحالته الراهنة، ليتولى تحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وترميم المبنى وتأهيله بالكامل".

رفع الكفاءة الإنتاجية والحد من الأعطال والتوقفات

وأكد شوقي محمد، أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، والحد من الأعطال والتوقفات، وتحسين جودة الرغيف، وأن مديرية المخابز العامة في الحسكة تتابع، بالتنسيق مع دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء، الجوانب المرتبطة بجودة الإنتاج وانتظام توفير الخبز، على أن تقيم النتائج الفعلية بعد دخول الأفران المحدثة مرحلة التشغيل.

جولات رقابية لمتابعة جودة الرغيف والالتزام بالوزن والسعر

وفيما يتعلق بالرقابة على جودة الخبز، لفت محمد شوقي إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة تتابع، عبر شعبها التموينية في المدن والبلدات، جودة الخبز ومدى الالتزام بالوزن والمواصفات والسعر المحدد، وذلك من خلال الجولات الرقابية والتحقق من جودة الطحين ومطابقته للمواصفات، ومراقبة مراحل الإنتاج والمنتج النهائي.

وأشار محمد شوقي إلى أن العقوبات بحق المخالفين تتدرج بين الغرامات المالية والإجراءات الإدارية، وقد تصل إلى حد ترقين قيد الفرن، وأن اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 1434 تتولى مراجعة المخالفات بعد تسويتها من قبل الوزارة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

"الرغيف الأفضل".. نتائج لا تزال دون مستوى الطموح

وأكد محمد أن برنامج "الرغيف الأفضل" يمثل خطوة نحو تطوير منظومة إنتاج الخبز من خلال تحديث الأفران، وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، وتعزيز الاهتمام بجودة القمح والطحين والرقابة على مراحل الإنتاج.

وأضاف: "ما تحقق حتى الآن لا يزال دون مستوى الطموح في تقديم رغيف أفضل وبجودة عالية للمواطنين، كما أن تقييم النتائج يجري وفق مطابقة الرغيف للمواصفات والوزن، وانتظام الإنتاج والتوزيع، وانخفاض الأعطال والهدر، ومتابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، بالتعاون مع الجهات الفنية المعنية".

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتهالك المعدات أبرز التحديات

وفي معرض حديثه عن أبرز التحديات، أوضح محمد شوقي "أن قِدم بعض الآلات والمعدات، والحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج وتأهيل المباني، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل الطحين وتكاليف الإنتاج والتشغيل، على الرغم من الدعم الحكومي المقدم لمادة الدقيق، تمثل أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الأفران العامة في المحافظة".

وأضاف محمد شوقي أن العمل يجري على تحديث الأفران وإعادة تأهيلها بصورة شاملة، بهدف تحسين كفاءتها والارتقاء بجودة الرغيف، ومعالجة المشكلات الفنية والتشغيلية التي تؤثر في سير العملية الإنتاجية.

خطط لاستكمال التأهيل وتعزيز الرقابة على جودة الخبز

وختم مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة، محمد شوقي محمد، حديثه، بالتأكيد على أن الخطط المستقبلية تتركز على استكمال أعمال التأهيل، وتقليل الهدر والأعطال، وتعزيز الرقابة على جودة الطحين والرغيف، ومعالجة الصعوبات التشغيلية بالتعاون مع مديرية المخابز العامة في الحسكة والمؤسسة السورية للمخابز، كل ضمن اختصاصه، وصولاً إلى تحقيق أهداف برنامج "الرغيف الأفضل" والارتقاء بجودة الخبز المقدم للمواطنين.

(ل م)

ANHA

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